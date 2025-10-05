هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: أكثر من 38 ألف اعتداء إسرائيلي في الضفة منذ 7 أكتوبر

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم، عن أرقام صادمة لحجم الانتهاكات التي نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون في محافظات الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن وتيرة الاعتداءات ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال العام الأخير.

وقالت الهيئة في تقريرها، إن قوات الاحتلال نفذت أكثر من 38 ألف اعتداء متنوع في أنحاء الضفة، شملت عمليات اقتحام، واعتقال، وقصف، واستهداف للمدنيين والممتلكات.

وأضافت أن المستوطنين أقاموا 117 بؤرة استعمارية جديدة خلال الفترة ذاتها، في إطار سياسة التوسع الاستيطاني المتسارعة التي تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض.

كما تسببت اعتداءات المستوطنين في 776 حريقًا التهمت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، فيما نفذت سلطات الاحتلال 1014 عملية هدم طالت منازل ومنشآت فلسطينية، معظمها في المناطق المصنفة (ج).

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال نصب 916 حاجزًا عسكريًا وبوابة في مختلف المحافظات، مما زاد من معاناة المواطنين وقيّد حركتهم اليومية، في حين استولى على أكثر من 55 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بقرارات عسكرية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس “تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات، وفرض واقع استعماري شامل على الأرض الفلسطينية”، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.