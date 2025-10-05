الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيّرة من اليمن

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اعتراض طائرة مسيّرة في أجواء مدينة إيلات، جنوب فلسطين المحتلة، عبر استخدام منظومة "القبة الحديدية".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صواريخ اعتراضية أُطلقت في محاولة للتصدي لمُسيّرة قالت إنها قدمت من اليمن، وتسللت إلى أجواء المنطقة.

وأفادت المصادر ذاتها بتعطّل هبوط طائرة إسرائيلية كانت على وشك الهبوط في مطار إيلات، بسبب تسلل المسيّرة إلى الأجواء، في حين دوت صفارات الإنذار في المدينة عقب الحادثة.

وفجر اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة من اليمن، في حين أغلق المجال الجوي في مطار بن غوريون، أمام حركة الطيران إثر إطلاق الصاروخ الاعتراضي.