حماس: وفد من الحركة يصل إلى مصر لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الأحد، إن وفد الحركة برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة وصل إلى جمهورية مصر العربية لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى.

وفي بيان أخر، نفت الحركة، صحة ما نشرته قناة العربية الحدث وعدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول ما نُسب إلى "مصدر في الحركة" بشأن مسار مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأكدت، أن "لا أساس من الصحة لهذه الأخبار"، مشددة على أن تداول مثل هذه المعلومات المضللة يهدف إلى "تشويه الحقائق وبث البلبلة في الرأي العام".

ودعت حماس وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية، وعدم الاعتماد على "مصادر مجهولة أو أخبار غير موثوقة"، مؤكدة أن تصريحاتها الدقيقة والمعتمدة تصدر فقط عبر منصاتها الرسمية.