ربع مليون يتظاهرون في أمستردام تنديدًا بالحرب على غزة

خرج مئات الآلاف بتظاهرة حاشدة في العاصمة الهولندية، أمستردام، مساء يوم الأحد، مطالبين حكومة بلادهم باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وقدر المنظمون أن حوالي 250 ألف شخص شاركوا في التظاهرة، ارتدى معظمهم ملابس باللون الأحمر في إشارة إلى دعمهم "للخط الأحمر" الرمزي ضد الحصار الإسرائيلي على غزة.

وواجه المتظاهرون من جميع الأعمار الأمطار لينضموا إلى مسيرة امتدت لستة كيلومترات عبر العاصمة الهولندية، ملوحين بالأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات "فلسطين حرة".

كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "العار على إسرائيل".