العجرمي: المخابز تعود للعمل في وسط وجنوب غزة

قال رئيس هيئة المخابز في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، إن المخابز في وسط وجنوب القطاع ستواصل عملها طيلة أيام الأسبوع بعد تلقيها دعمًا مباشرًا من برنامج الغذاء العالمي، في خطوة تعيد الأمل لمئات آلاف الأسر التي تعاني من انقطاع الخبز منذ أسابيع.

وأوضح "العجرمي" في تصريحاتٍ صحفية، أن المخابز جرى تشغيلها بالسولار كبديل عن الغاز، ما يضمن إنتاج كميات كبيرة من الخبز ووصوله إلى أيدي المواطنين بشكل منتظم، مشددًا أن الخبز سيكون متاحاً للجميع دون استثناء.

وأشار إلى أن الحديث متواصل حول إدخال الغاز إلى القطاع في وقت قريب، إلا أن ذلك يظل مرهونًا بالتطورات السياسية وأي اتفاق تهدئة أو صفقة محتملة.

وشهد قطاع غزة منذ مطلع العام 2025 أزمة خانقة في الخبز، بعدما توقفت المخابز عن العمل لأسابيع طويلة بسبب نفاد الوقود والدقيق وإغلاق المعابر بشكل كامل، ما دفع برنامج الغذاء العالمي في نيسان/أبريل إلى إغلاق جميع المخابز التي يدعمها داخل القطاع.

وفي ظل تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة، جاء الإعلان الأخير عن استئناف عمل المخابز بدعم برنامج الغذاء العالمي وتشغيلها بالسولار كخطوة فارقة تخفف من وطأة الأزمة وتعيد الأمل للمواطنين.