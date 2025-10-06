حماس تهنئ حركة الجهاد بذكرى انطلاقتها الـ38

هنأت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حركة الجهاد الإسلامي، وفي مقدّمتهم القائد المجاهد زياد النخالة الأمين العام للحركة، وأعضاء المكتب السياسي، وعموم قادة الحركة وكوادرها ومجاهديها بمناسبة ذكرى الانطلاقة الثامنة والثلاثين.

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في بيان وصل "الرسالة نت"، إن هذه الانطلاقة شكّلت إضافة نوعية للحركة الوطنية الفلسطينية، وإسهامًا كبيرًا في تعزيز المقاومة الشاملة، وصولًا إلى تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة.

وأضاف "في هذه الذكرى المباركة، والتي تتزامن مع ذكرى طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر المجيد؛ نستذكر بكلّ فخر واعتزاز مسيرة قادتها الشهداء الأبطال، المؤسّس فتحي الشقاقي، ورمضان شلح، وكلّ قوافل الشهداء والأسرى، والجرحى وكل تضحيات شعبنا الفلسطيني".

وعبرت حماس عن خالص اعتزازها بالصورة المشرقة التي جمعت سرايا القدس وكتائب القسَّام وكلّ أذرع المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، والتي عملت جنبًا إلى جنب مع كتائب القسام في معركة "طوفان الأقصى" والتصدي للاحتلال المجرم في قطاع غزة.

وأكدت على وحدة الموقف والتنسيق المشترك بين الحركة والإخوة في الجهاد وكافة فصائل المقاومة.

وشددت على أن هذه الوحدة ستظل ثابتة وراسخة ومستمرّة حتّى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنس الاحتلال، وعودة شعبنا إلى دياره مظفرًا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.