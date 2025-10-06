الشيكل يرتفع مع تجدد آمال التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

سجل الشيكل الإسرائيلي ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار الأميركي واليورو، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أعرب فيها عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وجاء الارتفاع عقب إعلان فصائل المقاومة ردها الإيجابي على اتفاقية لوقف إطلاق النار، والتي تتضمن مراحل انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي ووقف القصف.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات لوفود من إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والولايات المتحدة، لوضع التفاصيل النهائية لتنفيذ الخطة.

على الصعيد المالي، ارتفع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، بعد منشور ترامب المتفائل بشأن موافقة حماس على صفقة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وواصل الشيكل مكاسبه ليتداول حاليًا عند 3.28 مقابل الدولار و3.82 مقابل اليورو.

ويرى محللون أن تحركات الشيكل تعكس حساسية الأسواق الإسرائيلية تجاه التطورات السياسية والأمنية في غزة، إذ يرتبط الاستقرار النقدي مباشرة بمستوى التفاؤل حول فرص التوصل إلى اتفاق يخفف من حدة التوتر في المنطقة.