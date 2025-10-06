الإعلامي الحكومي: 92 شهيدًا يوميًا بغزة بينهم أطفال ونساء

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث يرتقي يوميًا 92 فلسطينيًا بينهم 27 طفلاً و14 امرأة، بالإضافة إلى 42 من آباء وأمهات الأسر الفلسطينية، في أرقام تعكس حجم العنف الممنهج بحق المدنيين الأبرياء.

وأضاف "الإعلامي الحكومي" في بيانٍ تلقته "الرسالة نت"، أن 53 أسرة تتعرض للمجازر بشكل مباشر يوميًا، فيما أبيدت أربع أسر بالكامل، ولم يبقَ من ثمانية أسر سوى ناجٍ واحد من كل أسرة.

وأكد البيان أن هذه الإحصاءات تعكس استمرار العدوان الإسرائيلي دون توقف، واستهدافه المنهجي للعائلات والمدنيين في غزة.

وأشار البيان إلى أن الأطفال والنساء يتعرضون للقتل ضمن هذه المجازر اليومية، ما يضيف بعدًا إنسانيًا مأساويًا إلى جرائم الاحتلال، ويبرز الحاجة الملحة للتحرك الدولي لوقف القصف وحماية المدنيين.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل شهادات على الصمود الفلسطيني المستمر في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، ورمزًا لتضحيات الشعب الفلسطيني في الحفاظ على أرضه ومقدساته.

وفي ختام البيان، شدد المكتب الإعلامي أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة، وأن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومنع استمرار الإبادة، مع مطالبة كل الجهات الحقوقية والإنسانية بوقف العدوان فورًا.

وفي يوليو 2025، خلصت منظمتا "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل"، إلى أن "إسرائيل" ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، معتبرةً أن هذه الجرائم تشكل لحظة فارقة لجهود المجتمع الدولي في محاسبة السلطات الإسرائيلية على أفعالها.

ودخلت الحرب العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، يومها الـ 731 على التوالي، تزامنًا مع استمرار عمليات القصف المدفعي والجوي وإطلاق النار بمختلف أنحاء القطاع.