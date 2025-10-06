اللجنة الدولية للصليب الأحمر: وقف إطلاق النار الدائم ضرورة لإنقاذ الأرواح في غزة

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، استعداد فرقها للعمل كوسيط إنساني محايد للمساعدة في عملية تبادل الأسرى، مشددة على أن وقف إطلاق النار الدائم بات أمراً بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح وكسر دائرة الموت والدمار المستمرة في قطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن استئناف تدفق المساعدات الإنسانية بكامل طاقتها وتوزيعها بأمان على جميع المحتاجين في أنحاء القطاع ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على إدخال المساعدات فاقمت الأزمة الإنسانية إلى حد غير مسبوق.

وأضافت أن المدنيين في غزة يواجهون معاناة لا توصف نتيجة الأعمال العدائية المستمرة، إلى جانب القيود الصارمة على وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، مؤكدة أن الوضع يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لضمان حماية المدنيين ورفع المعاناة عنهم.

وشددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أنها ستواصل التنسيق مع الأطراف كافة لتقديم المساعدة الإنسانية وتخفيف المعاناة التي يعيشها سكان القطاع منذ أشهر في ظل ظروف كارثية.