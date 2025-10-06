بدء مفاوضات شرم الشيخ بين حماس و(إسرائيل) لبحث خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

بدأت، اليوم الاثنين، في منتجع شرم الشيخ المصري، محادثات غير مباشرة بين المفاوضين (الإسرائيليين) وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية مصرية.

وتهدف المفاوضات إلى التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، استنادًا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتألف من 20 بندًا تشمل ترتيبات إنسانية وأمنية وسياسية لإعادة إعمار القطاع ووقف الحرب المستمرة منذ عام تقريبًا.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية إن الوفود المشاركة في المباحثات وصلت إلى شرم الشيخ، بمشاركة وسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا.

ونقلت شبكة CNN عن مسؤول مطلع على سير المحادثات قوله إن المفاوضات من المتوقع أن تستمر "لبضعة أيام"، مضيفًا أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، سينضمان إلى الوفد الأمريكي المشارك في الوساطة، دون تحديد موعد وصولهما الدقيق إلى المدينة المصرية.