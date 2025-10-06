المكتب الإعلامي الحكومي يدين قرار الصليب الأحمر تعليق عمله ويصفه بـ"الخطير وغير الإنساني"

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، قرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليق عمل مكتبها في مدينة غزة مؤقتاً، واصفاً القرار بأنه "خطير وغير إنساني ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

وقال المكتب، في بيانٍ رسمي يحمل الرقم (990)، إن القرار يأتي في وقتٍ يتعرض فيه مئات آلاف المدنيين في مدينة غزة لظروف إنسانية قاسية وغير مسبوقة، نتيجة الحرب والقتل والحصار والتجويع والدمار الذي خلّفته آلة الحرب التابعة للاحتلال (الإسرائيلي).

وأضاف البيان أن "القرار كارثي وغير مسؤول، ويشكّل تراجعاً مؤلماً عن الدور الإنساني والأخلاقي المنوط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويترك المدنيين العزّل دون حماية أو إسناد إنساني في واحدة من أكثر بقاع الأرض معاناة وخطورة".

وأكد المكتب أن الصليب الأحمر، بموجب القانون الدولي الإنساني، مُلزم بالعمل في مناطق النزاع لا الانسحاب منها، مشيراً إلى أن الانسحاب في هذا التوقيت يتنافى مع جوهر ولايته الإنسانية.

ودعا البيان اللجنة الدولية إلى التراجع الفوري عن قرارها والعودة لأداء مهامها الإنسانية في غزة، مطالباً بتكثيف الوجود الميداني والإغاثي في ظل اقتراب فصل الشتاء وافتقار مئات آلاف الأسر لمواد الإيواء والغذاء والرعاية الصحية.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على ضرورة أن "تعزّز اللجنة الدولية صمود المدنيين في غزة بدلاً من تركهم لمصيرهم"، وأن "تثبت للعالم أنها ما زالت جهة إنسانية محايدة تعمل وفق مبادئها، لا وفق ضغوط الاحتلال (الإسرائيلي)".