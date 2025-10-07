منير البرش: استهداف المستشفيات في غزة أسفر عن خروج 22 مستشفى ونفاد نصف الأدوية

أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، أن جميع المستشفيات الـ38 في قطاع غزة تعرضت لاستهداف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب، ما أدى إلى توقف 22 مستشفى عن العمل كلياً، في حين تعمل 16 مستشفى بشكل جزئي بعد إعادة تأهيلها.

وأشار البرش إلى أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات انخفضت بشكل كبير من 6000 سرير قبل الحرب إلى 2000 سرير فقط حالياً، كما أن 50٪ من الأدوية نفدت بالكامل، فيما 65٪ من المستلزمات الطبية غير متوفرة في المخازن.

وأضاف أن استهداف الكوادر الطبية أسفر عن استشهاد 1671 عاملاً صحياً واعتقال 362 آخرين منذ بدء الحرب، مشيراً إلى أن مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس كان أول المستشفيات المستهدفة في 17 أكتوبر 2023، وتعرض لأضرار جسيمة أدت إلى توقفه عن العمل نهائياً في مايو 2025.

ولفت البرش إلى أن إغلاق المستشفى أدى لفقدان غزة خدمات حيوية مثل جراحة الأعصاب ورعاية القلب وعلاج السرطان، التي لا تتوفر في أي مكان آخر بالقطاع، ما زاد من الأزمة الصحية الإنسانية في ظل استمرار العدوان على القطاع.