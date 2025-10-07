4 مسيّرات يمنية تخترق "إيلات" قبل اعتراضها

هرع مئات المستوطنين الإسرائيليين إلى الملاجئ، إثر دوي صفارات الإنذار في مدينة إيلات (أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة)، بعد ظهر اليوم، عقب تسلل 4 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن، بمسافات قصيرة بينها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات سلاح الجو التابعة له اعترضت 4 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه "إيلات".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم استدعاء قواتها في "إيلات"، عقب تلقي بلاغ عن سماع دوي انفجار في المدينة. وشرع خبراء المتفجرات بالتحقق من مصدر الصوت لمعرفة ما إذا كان ناجما عن سقوط بقايا اعتراض أو جسم صاروخي آخر.

ودعت الشرطة المستوطنين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، وعدم الاقتراب أو لمس أي جسم مشبوه والإبلاغ فورا.

وتواصل جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، هجماتها ضد أهداف إسرائيلية، وضد سفن تابعة لها، مؤكدة أنها مستمرة حتى وقف الإبادة الإسرائيلية في غزة، بينما هاجمت "تل أبيب" مرارا عدة مناطق باليمن موقعة شهداء وجرحى وخسائر مادية.