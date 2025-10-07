في ذكرى 7 أكتوبر.. حزب الله يدعو لرص ‏الصفوف دعمًا للمقاومة وخيارها

قال حزب الله اللبناني إن أمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها، مرهون بوحدة الموقف والكلمة وتعاون الدول العربية ‏والإسلامية وشعوبها.

وجدد الحزب، في بيان له، الثلاثاء، لمناسبة الذكرى الثانية لمعركة السابع من أكتوبر، عهده بالوقوف مع فلسطين وشعبها، موجهًا التحية لكل الشهداء الذين ارتقوا ‏على طريق القدس.

وأكد حزب الله أن المعركة كشفت الوجه الحقيقي للاحتلال، "المتجرد من أي صفة إنسانية، ‏والمدعوم من الطاغوت الأميركي المتجبر، الذي يدوس على ‏كل القوانين والقرارات الدولية والاعتبارات الإنسانية".

ودعا الحزب إلى رص ‏الصفوف دعمًا للمقاومة وخيارها، وترجمة المواقف الرافضة ‏للعدوان الإسرائيلي إلى أفعال تردع الاحتلال الذي لا يفهم إلا ‏لغة القوة والمواجهة.

وقال: على هذه ‏الأمة أن تدرك أن هذا الكيان هو خنجر مزروع في قلبها، وغدة سرطانية خبيثة يجب ‌‏استئصالها قبل أن تتفشى وتؤدي حيثما حلّت إلى الدمار والخراب‎.

وختم الحزب بيانه بالقول إن "هذه المناسبة التاريخية العظيمة ستبقى خالدة في التاريخ، عن شعب ثار على المحتل ‏المغتصب لأرضه، فقاتل وضحى ‏وصمد، وبإذن الله سينتصر، فهو جدير بالنصر، وستعود ‏فلسطين كاملة لأهلها".