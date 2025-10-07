في ذكرى 7 أكتوبر.. حزب الله يدعو لرص ‏الصفوف دعمًا للمقاومة وخيارها

قال حزب الله اللبناني إن أمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها، مرهون بوحدة الموقف والكلمة وتعاون الدول العربية والإسلامية وشعوبها.
وجدد الحزب، في بيان له، الثلاثاء، لمناسبة الذكرى الثانية لمعركة السابع من أكتوبر، عهده بالوقوف مع فلسطين وشعبها، موجهًا التحية لكل الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس.
وأكد حزب الله أن المعركة كشفت الوجه الحقيقي للاحتلال، "المتجرد من أي صفة إنسانية، والمدعوم من الطاغوت الأميركي المتجبر، الذي يدوس على كل القوانين والقرارات الدولية والاعتبارات الإنسانية".
ودعا الحزب إلى رص الصفوف دعمًا للمقاومة وخيارها، وترجمة المواقف الرافضة للعدوان الإسرائيلي إلى أفعال تردع الاحتلال الذي لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة.
وقال: على هذه الأمة أن تدرك أن هذا الكيان هو خنجر مزروع في قلبها، وغدة سرطانية خبيثة يجب استئصالها قبل أن تتفشى وتؤدي حيثما حلّت إلى الدمار والخراب.
وختم الحزب بيانه بالقول إن "هذه المناسبة التاريخية العظيمة ستبقى خالدة في التاريخ، عن شعب ثار على المحتل المغتصب لأرضه، فقاتل وضحى وصمد، وبإذن الله سينتصر، فهو جدير بالنصر، وستعود فلسطين كاملة لأهلها".