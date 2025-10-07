هولندا تقدّم 25 مليون يورو من أجل المساعدة الإنسانية في غزة

أعلن وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فييل، عن تقديم 25 مليون يورو من أجل المساعدة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال في مؤتمر صحفي عقد عقب زيارته والوفد المرافق إلى معبر رفح من الجانب المصري الثلاثاء، إن بلاده تقدر دور مصر باعتبارها وسيطاً دائماً في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأشاد بالجهود المصرية فى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وعمليات الإخلاء الطبي.

وأكّد استمرار بلاده في تقديم المساعدات من خلال الشركاء الموثوقين لدعم القطاع المحاصر، معرباً في الوقت ذاته عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.