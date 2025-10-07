"حماس": مزاعم سكاي نيوز عن مواقفنا بالمفاوضات غير صحيحة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن ما نشرته سكاي نيوز عربية عن مواقف للحركة خلال المفاوضات الجارية في مصر "غير صحيح"، معتبرة أن ذلك يأتي في سياق التضليل وبث البلبلة في الرأي العام.

وأضافت "حماس" في تصريح تلقته "الرسالة نت"، أن جميع تصريحاتها الرسمية تصدر فقط عبر القنوات الرسمية أو المتحدثين المعتمدين، داعية وسائل الإعلام للالتزام بالمهنية والموضوعية وعدم الاعتماد على مصادر مجهولة أو أخبار غير موثوقة، خاصة في هذا التوقيت الحساس.

وأكدت "حماس" أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تهدف إلى خلق الفوضى وإرباك الرأي العام، مؤكدة استمرارها في متابعة مصالح الشعب الفلسطيني عبر قنواتها الرسمية فقط.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تشهد مصر مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، برعاية مصرية وبوساطة قطرية وأممية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة.

ومساء اليوم الثلاثاء، قال مصدر قيادي في حركة حماس، إن جلسة المفاوضات الجارية في شرم الشيخ المصرية، لليوم الثاني على التوالي، ركّزت على تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي وجدولة الإفراج عن أسرى الاحتلال، في إطار الجهود لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأكد المصدر أن الحركة سلّمت للوسطاء موقفها الرسمي من خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشددة على استعدادها لإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل المتفق عليها، مع ضمان الظروف الميدانية المناسبة لإتمام العملية، والدخول فورًا في مناقشة التفاصيل.

ويوم الأحد، وصف ترامب المحادثات مع حماس بأنها "تسير بوتيرة سريعة وناجحة للغاية"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المفاوضات قد تُختتم خلال الأيام المقبلة، ودعا جميع الأطراف إلى الإسراع في تحريك العملية لإنجاز اتفاق شامل.