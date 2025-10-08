الإعلامي الحكومي: 230 غارة "إسرائيلية" خلفت 118 شهيداً منذ إعلان خطة ترامب

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه في قطاع غزة، غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح.

وبين المكتب الإعلامي أنه منذ فجر السبت 4 أكتوبر 2025 وحتى نهاية اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، نفّذ الاحتلال أكثر من (230) غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر مروعة.

وأسفرت هذه الغارات عن ارتقاء (118) شهيداً من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، منهم (72) شهيداً في مدينة غزة وحدها.

واعتبر أن هذه الجريمة المتواصلة تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وتؤكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الدعوات الدولية للتهدئة، ويصرّ على مواصلة القتل الممنهج للمدنيين وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، داعياً الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي للتحرك الجاد والفعلي والعاجل لوقف العدوان وترسيخ المعنى الحقيقي لوقف الحرب في قطاع غزة.