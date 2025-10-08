عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

انتشال جثمان شهيد بعد أيام من استهدافه بطائرة مسيّرة في حي النصر بغزة

الرسالة نت - غزة

انتشل مواطنون، اليوم، جثمان شهيد من منطقة اللبابيدي في حي النصر بمدينة غزة، بعد أن استُهدف بطائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء توجهه لتفقّد منزله في المنطقة.

وأفاد الأهالي بأن الشهيد بقي ملقى على الأرض عدة أيام قبل أن يتمكن المواطنون من الوصول إليه، وقد نهشت الكلاب جسده بسبب تعذّر انتشاله في ظل استمرار القصف وخطورة التقدّم إلى الموقع.

وأشار السكان إلى أن هناك عدداً من الشهداء الآخرين لا يزالون في المكان ذاته، لكن القصف المتواصل وانتشار آليات الاحتلال في محيط المنطقة يمنع الوصول إليهم.

ويُذكر أن شارع اللبابيدي في حي النصر خالٍ تماماً من السكان منذ بدء توغّل جيش الاحتلال من المحور الشمالي الغربي لمدينة غزة، حيث يتعرض الحي لقصف يومي عنيف بالطائرات والمدفعية منذ أيام

