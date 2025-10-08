الجهاد: قرصنة أسطول الحرية انتهاك للقوانين الدولية

قالت حركة "الجهاد الإسلامي"، إن "قرصنة" قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفن كسر الحصار عن قطاع غزة، فجر الأربعاء، وتعريض النشطاء فيها للخطر، ومعاملتهم بطريقة مذلة، انتهاك جديد لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.

ونوهت "الجهاد الإسلامي" في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" صباح الأربعاء، إلى أن اعتداء قوات الاحتلال على تلك السفن تأكيد إضافي على تدني المستوى الأخلاقي والإنساني للكيان الغاصب وجيشه.

وانتقد "بيان الجهاد"، صمت الحكومات الأوروبية على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، ومن بينها الانتهاكات الخطيرة بحق النشطاء الذين تم أسرهم واحتجازهم، والإهانات التي لحقت بهم من قبل إيتمار بن غفير.

واعتبرت "الجهاد" أن عجز المؤسسات الدولية عن ملاحقة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته، وتقديمهم للمحاكمة، "تشجيع على استمرار هذه الجرائم".

وشددت الحركة على أن جميع "أبطال" أسطول الحرية يمثلون صوت الضمير الإنساني في وجه جرائم الحرب وحرب الإبادة التي يواصل الاحتلال اقترافها بحق قطاع غزة.

وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة، في المياه الدولية على بعد 120 ميلا من القطاع، واعتقل جميع المشاركين فيه.

ويتكون تحالف أسطول الحرية؛ الذي انطلق قبل عدة أيام، من 11 سفينة، بينها "الضمير"، التي يبلغ طولها 68 مترا، وتحمل على متنها العديد من الصحفيين والأطباء والناشطين.