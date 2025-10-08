السيسي: مفاوضات شرم الشيخ حول غزة تسير بإيجابية وفرصة حقيقية لإنهاء الحرب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مفاوضات شرم الشيخ بشأن الأوضاع في قطاع غزة تسير بشكل إيجابي، مشيرًا إلى وجود فرصة حقيقية لإنهاء الحرب المستمرة في القطاع.

ودعا السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى حضور مراسم توقيع اتفاق غزة في مصر في حال التوصل إلى تفاهم نهائي بين الأطراف المعنية، مؤكدًا أن القاهرة تواصل جهودها لضمان وقف دائم لإطلاق النار وبدء مرحلة إعادة الإعمار.

وفي ذات السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وفدها المشارك في مفاوضات شرم الشيخ أبدى "الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق"، مؤكدة أن الوسطاء يبذلون جهودًا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، طاهر النونو، أن روحًا من التفاؤل تسري بين جميع الأطراف المشاركة، مشيرًا إلى أن جولات التفاوض تركزت على آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، إضافة إلى ملف تبادل الأسرى.

وأضاف النونو أن اليوم شهد تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها، فيما تتواصل المفاوضات غير المباشرة بمشاركة كافة الأطراف والوسطاء.