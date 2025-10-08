الغربي يدعو لجنة نوبل لرفض ترشيح ترامب للجائزة

دعا أنور الغربي، رئيس لجنة الحقوقيين الدوليين في جنيف، لجنة جائزة نوبل للسلام إلى رفض مساعي بعض الجهات التي تطالب بمنح الجائزة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أن هذه الدعوات "تتنافى مع مبادئ الجائزة وأهدافها وتخالف شروط قبول الترشيحات التي تستوجب النزاهة وعدم تضارب المصالح".

وأوضح الغربي في تصريح لـ"الرسالة نت"، أن الأطراف التي تقف وراء ترشيح ترامب ترتبط به بمصالح سياسية واقتصادية مباشرة، وهو ما يشكل إخلالًا بمعايير الشفافية والعدالة التي يفترض أن تحكم عملية اختيار الفائزين بالجائزة الأرفع عالميًا في مجال السلام وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن ترامب مسؤول عن سلسلة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، من أبرزها إعلان انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووقف التمويل المخصص لوكالة الأونروا ومحاولة استبدالها بمؤسسة أمنية أمريكية رفضت التعاون معها جميع الهيئات الأممية.

وأضاف الغربي أن سجل الإدارة الأمريكية في عهد ترامب تضمن كذلك تهديد المحاكم الدولية وفرض عقوبات على قضاة في لاهاي بسبب قرارات تتعلق بملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الاعتداء على القانون الدولي عبر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالجولان السوري كأراضٍ إسرائيلية، فضلًا عن تزويد إسرائيل بأسلحة محرمة دوليًا تُستخدم في إبادة المدنيين في قطاع غزة.

كما لفت إلى أن إدارة ترامب مارست اعتداءات عسكرية دون تفويض أممي على إيران واليمن وسوريا والعراق، وساهمت في تقويض منظومة السلام الدولي عبر استعمال حق النقض "الفيتو" بشكل متكرر لتعطيل القرارات الأممية التي تدين الاحتلال أو تدعو لحماية المدنيين.

وختم الغربي تصريحه بالتأكيد على أن منح جائزة نوبل لمنتهكي القانون الدولي سيُفقد الجائزة مصداقيتها الأخلاقية، داعيًا النشطاء والحقوقيين إلى مخاطبة اللجنة المشرفة على الجائزة عبر القنوات الرسمية المتاحة، ومنها موقع اللجنة الإلكتروني nobelpeaceprize.org أو البريد الإلكتروني الرسمي: library@nobelpeaceprize.org و postmaster@nobelpeaceprize.org.