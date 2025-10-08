عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

القسام: استهداف تجمع لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون شمال غرب غزة

الرسالة نت

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها استهدفوا أمس الثلاثاء تجمعًا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة.

وأوضحت الكتائب في بيانٍ مقتضب، أن مجاهديها أطلقوا دفعتين من قذائف الهاون باتجاه تجمع العدو، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الجنود والآليات المستهدفة.

وأكدت القسام أن هذه العملية تأتي في إطار مواصلة المقاومة ردها على جرائم الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، مشددة على أن العدو سيدفع ثمن اعتداءاته المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/307233

كلمات مفتاحية

غزة مقاومة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر