القسام: استهداف تجمع لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون شمال غرب غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها استهدفوا أمس الثلاثاء تجمعًا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة.

وأوضحت الكتائب في بيانٍ مقتضب، أن مجاهديها أطلقوا دفعتين من قذائف الهاون باتجاه تجمع العدو، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الجنود والآليات المستهدفة.

وأكدت القسام أن هذه العملية تأتي في إطار مواصلة المقاومة ردها على جرائم الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، مشددة على أن العدو سيدفع ثمن اعتداءاته المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.