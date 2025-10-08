مكتب إعلام الأسرى: استشهاد 78 أسيرًا في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على غزة

أعلن مكتب إعلام الأسرى أن عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة بلغ 78 أسيرًا، نتيجة التعذيب الممنهج وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد.

وأوضح المكتب في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، أن هذه الوفيات المتصاعدة داخل المعتقلات الإسرائيلية تكشف عن جرائم بشعة تُمارس بحق الأسرى الفلسطينيين في ظل غياب الرقابة الدولية وصمت المؤسسات الحقوقية.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يتعمد حرمان الأسرى من الغذاء والعلاج والنوم، ويخضعهم لعمليات تعذيب قاسية داخل الزنازين ومراكز التحقيق، محمّلًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

ودعا مكتب إعلام الأسرى المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم بحق الأسرى وإنقاذ من تبقى منهم داخل المعتقلات قبل فوات الأوان.