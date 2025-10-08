الرشق: حماس ترحب بانضمام قطر وتركيا إلى مفاوضات شرم الشيخ

رحّب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزّت الرشق، بمشاركة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم قالين، إلى جانب رئيس المخابرات العامة المصرية، في جولة مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في مدينة شرم الشيخ.

وقال الرشق في تصريح صحفي إن انضمام هذه الأطراف "يشكل تطورًا مهمًا من شأنه تعزيز فرص التوصل إلى نتائج إيجابية تُفضي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتقدم نحو اتفاق شامل لتبادل الأسرى".

وأضاف أن هذه المشاركة "تُضيّق هامش المناورة أمام نتنياهو، وتحدّ من محاولاته المتكررة لإفشال المفاوضات واستمرار العدوان على شعبنا".

وتشهد مدينة شرم الشيخ منذ ثلاثة أيام مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصرية ومشاركة قطرية وتركية وأميركية، تهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وسط متابعة دولية مكثفة لمسار التفاوض.