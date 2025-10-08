المركز الفلسطيني للدراسات السياسية يصدر ورقة تحليلية حول "خطة ترامب 2025"

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة بحثية جديدة بعنوان "خطة ترامب 2025 – إدارة أزمة أم فرض تسوية؟"، تناولت الموقف الأميركي من الحرب على غزة وموقع الخطة الجديدة في سياق التحولات الإقليمية والدولية الجارية.

وجاء في الورقة أن الخطة تمثل إعادة صياغة لمشروع "صفقة القرن" بطريقة أكثر انسجامًا مع الرؤية الإسرائيلية الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من محاولات لإعادة تشكيل التوازنات السياسية والأمنية بعد الحرب على غزة.

وأوضح المركز أن جوهر الخطة يقوم على إدارة الصراع بدلاً من حله، عبر تثبيت الوقائع التي فرضها العدوان، ودفع مسار التطبيع العربي – الإسرائيلي بقيادة واشنطن، مقابل تحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني أمني خالٍ من البعد السياسي والوطني.

وتطرقت الورقة كذلك إلى الجوانب العسكرية والأمنية المرافقة للخطة، ودور الاحتلال الإسرائيلي في رسم تفاصيلها، إلى جانب الأدوار الأميركية والمصرية والإقليمية في تمريرها وتنفيذها.

وأكدت الدراسة في ختامها أن خطة ترامب 2025 تمثل حلقة جديدة من محاولات تصفية القضية الفلسطينية تحت شعار "السلام الاقتصادي"، مشددة على أهمية توحيد الجهود الفلسطينية والعربية لمواجهتها سياسيًا وإعلاميًا.

ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة دراسات تحليلية ينشرها المركز لمتابعة التحولات في الموقفين الأميركي والإسرائيلي من القضية الفلسطينية، وتقديم رؤى معمقة للباحثين وصناع القرار.

