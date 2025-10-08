كتائب القسام تعلن استهداف دبابة (إسرائيلية) بعبوة ناسفة جنوب مدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم، أن مقاتليها استهدفوا دبابة "ميركافاه" (إسرائيلية) بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة البرادعي بمحيط شارع 10 جنوب مدينة غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان نقلته وكالة صفا أن العملية نُفذت يوم السبت الماضي الموافق 5 أكتوبر 2025، مؤكدة أن المجاهدين الذين عادوا من خطوط القتال أكدوا إصابة الدبابة بشكل مباشر بعد تفجير العبوة.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار المعارك الميدانية العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال (الإسرائيلي) في عدة محاور داخل القطاع، خاصة في المناطق الجنوبية، حيث تحاول قوات الاحتلال التقدم تحت غطاء كثيف من القصف المدفعي والجوي.

وأكدت كتائب القسام أن مقاتليها يواصلون التصدي لمحاولات التوغل (الإسرائيلية)، وتنفيذ عمليات نوعية ضد الآليات العسكرية، مشددة على أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه بحق المدنيين في غزة.