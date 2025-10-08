إعلام عبري: مقومون أغاروا على موقع لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة، وحاولوا أسر جندي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم، أنها استهدفت دبابة "ميركافاه" (إسرائيلية) بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة البرادعي بمحيط شارع 10 جنوب مدينة غزة، بتاريخ 5 أكتوبر 2025، مؤكدة إصابتها بشكل مباشر.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 العبرية بأن عدداً من المقاومين الفلسطينيين نجحوا في الانسحاب بعد تنفيذ إغارة على موقع لجيش الاحتلال في وسط قطاع غزة، تخللها محاولة أسر جندي (إسرائيلي).

من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الموقع الذي تعرض للهجوم في وسط القطاع كانت تتمركز بداخله قوة من لواء "غولاني" (الإسرائيلي)، وهو من أبرز الألوية المشاركة في العمليات البرية ضد غزة.

وأضافت الإذاعة أن وزير الحرب (الإسرائيلي) يوآف كاتس كان قد زار المنطقة نفسها قبيل الهجوم بساعات، والتقى بقائد لواء "غولاني" في موقع قريب من المنطقة التي شهدت العملية.

وفي متابعة أخرى، نقلت منصة "حدشوت بزمان" العبرية – وفق ترجمة شبكة قدس – أن الجيش (الإسرائيلي) حاول التقليل من شأن العملية بالقول إن "لا إصابات"، إلا أن هبوط مروحية إنقاذ عسكرية في مستشفى "بلينسون" بعد نحو ساعة من الحادثة أثار تساؤلات حول صحة الرواية الرسمية.

وتُعد هذه العملية واحدة من أعنف المواجهات الأخيرة في مناطق الوسط والجنوب من قطاع غزة، حيث تواصل المقاومة تنفيذ هجمات نوعية تستهدف الآليات والمواقع العسكرية (الإسرائيلية)، في وقت تتكبد فيه قوات الاحتلال خسائر متزايدة في الأرواح والمعدات.

وأكدت كتائب القسام أن عملياتها الميدانية متواصلة في إطار الرد على جرائم الاحتلال بحق المدنيين في غزة، وأن مقاوميها "يتنقلون بين خطوط النار بثبات وإيمان"، متوعدة بأن ساحة المعركة ستظل مفتوحة حتى كسر العدوان (الإسرائيلي).