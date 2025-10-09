الإعلامي الحكومي يدعو المواطنين إلى الحذر لحين إعلان رسمي عن وقف إطلاق النار

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فجر اليوم الخميس، المواطنين الفلسطينيين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتحركاتهم، وعدم الاطمئنان الكامل لما يُتداول حول قرار وقف إطلاق النار، حتى صدور إعلان رسمي واضح ومؤكد من الجهات الفلسطينية المختصة.

وأوضح المكتب، في بيان توجيهي، أن على جماهير الشعب الفلسطيني تجنب الحركة على شارعَي الرشيد وصلاح الدين من الجنوب إلى الشمال أو بالعكس، وكذلك في محيطهما، إلى حين صدور تعليمات رسمية تضمن سلامة المواطنين، محذرًا من احتمال حدوث خروقات أو استهدافات إسرائيلية في اللحظات الحرجة من الاتفاق.

وأكد البيان أن الحفاظ على الأرواح يمثل أولوية وطنية ومسؤولية جماعية، مشددًا على أن وعي المواطنين والتزامهم بالتعليمات الرسمية هو صمام الأمان في هذه المرحلة الحساسة.