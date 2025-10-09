عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

انسحاب ثلاث فرق (إسرائيلية) من مدينة غزة تمهيداً لعودة السكان وفق الاتفاق الجديد

أفادت هيئة البث (الإسرائيلية) بأنّ ثلاث فرق عسكرية (إسرائيلية) قاتلت خلال الأشهر الماضية في مدينة غزة، بدأت اليوم الانسحاب من المدينة، خشية وقوع احتكاكات مع المدنيين الذين يُتوقّع أن يحاولوا العودة إلى منازلهم في الساعات المقبلة.

 

وأضافت الهيئة أنّه بعد مصادقة الحكومة (الإسرائيلية) على اتفاق وقف إطلاق النار، سيتمكّن سكان مدينة غزة من العودة إليها اعتباراً من يوم غد، في خطوة تُعدّ الأولى منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

 

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن تعديلات جديدة في خرائط الانسحاب بخطة ترمب، تتضمّن انسحاباً أوسع لقوات الاحتلال من مناطق خانيونس وجنوب قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب حركة حماس خلال المفاوضات الأخيرة.

 

وتشير هذه التطورات إلى بداية مرحلة إعادة تموضع (إسرائيلية) داخل القطاع، وسط ترقّب فلسطيني واسع لبدء عودة الأهالي إلى مدينتهم المدمّرة.

 

 

