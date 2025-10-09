الجبهة الشعبية: وقف إطلاق النار إنجازٌ مهم وثمرة صمودٍ أسطوري لغزة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن التوصّل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار وبدء تنفيذ مرحلته الأولى يُعدّ إنجازًا مهمًا وخطوة أولى في طريقٍ طويل نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشددةً على أن الوقت قد حان لوقف الإبادة بحق أبناء غزة.

وأوضحت الجبهة في بيانٍ لها أن الاتفاق جاء ثمرةً لصمودٍ أسطوري قدّمته غزة وشعبها، وتضحيات جسيمة للشهداء والجرحى والأسرى، وصلابة المقاومة التي واجهت العدوان حتى اللحظة الأخيرة.

كما وجّهت الجبهة تحية فخرٍ واعتزازٍ إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني تحمّل ما لم يتحمّله أي شعبٍ آخر، وأن الاحتلال فشل رغم التدمير والمجازر والتجويع في تحقيق أهدافه، ولم يجْنِ سوى الخيبة والعار والعزلة الدولية.