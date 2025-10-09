اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ ظهر اليوم بجهود مصر وقطر

أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن الاجتماعات المكثّفة التي جرت خلال الساعات الماضية بين الوفود المشاركة أسفرت عن نتائج إيجابية تمثلت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم.

وأوضح المراسل أن انضمام رؤساء الوفود إلى الاجتماعات ساهم في تحقيق تقدم ملموس، فيما لا تزال قنوات الاتصال بين الأطراف مفتوحة لوضع اللمسات النهائية على بنود الاتفاق.

وأشار إلى أن التنسيق المتواصل بين الوسيطين المصري والقطري كان له دور حاسم في إنجاز الاتفاق، وسط إجراءات تأمين مشددة للوفود المشاركة.

وأضاف أن مصر تمارس ضغوطًا كبيرة لضمان دخول الجرافات إلى قطاع غزة لتهيئة الطرق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، في إطار المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.