فصائل المقاومة الفلسطينية: اتفاق وقف العدوان ثمرة صمود الشعب ومقاومته الأسطورية

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مؤكدة أن أولوياتها منذ عامين من الإبادة كانت ولا تزال وقف الحرب بشكلٍ فوري وشامل، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات، وإعادة الإعمار، والتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى، وهي المطالب التي تعاملت معها الفصائل بمسؤولية عالية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الفصائل في بيانها أن الاتفاق جاء بوساطة وجهود مصرية وقطرية وتركية مشكورة، واعتبرته ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ونتيجة للروح الوطنية والمرونة التي أظهرها الوفد الفلسطيني المفاوض خلال جولات النقاش، إلى جانب الرد الذكي والإيجابي على المقترح الأميركي.

كما وجّهت فصائل المقاومة تحية فخرٍ واعتزازٍ إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذين “سطروا بصبرهم ملحمة صمود أسطورية لا مثيل لها في التاريخ”، مؤكدة أن وحدة الشعب وثقته بالمقاومة تصنع مجدًا خالدًا وتثبت أن إرادته لا تُهزم مهما اشتد الحصار والعدوان.

واختتمت الفصائل بيانها بالترحم على الشهداء الأبرار، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة أن النصر قادم بفضل تضحيات الشعب الفلسطيني وثباته وصبره.