بالتزامن مع وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي يدعو لتركيز الجهود الإنسانية في شمالي غزة

وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نداءً عاجلًا إلى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، دعاها فيه إلى نقل جزء رئيسي من عملياتها إلى محافظتي غزة وشمال القطاع، بالتزامن مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و(الاحتلال الإسرائيلي) ظهر اليوم.

وأوضح المرصد، في بيان صدر عن مقره في جنيف، أنّ الاحتياجات الإنسانية في شمالي غزة بلغت مستويات كارثية، مع الاستعداد لعودة مئات آلاف النازحين إلى مناطقهم المدمّرة، ما يتطلب من المنظمات الإنسانية إعادة توجيه أنشطتها بشكل عاجل نحو الشمال لتأمين الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى.

وأكد الأورومتوسطي على ضرورة تحقيق التوازن في توزيع الجهود بين شمال ووسط وجنوب القطاع، وعدم ترك الشمال يعاني وحده من نقص الخدمات والمساعدات، مشددًا على أن الظروف المعيشية في الشمال أقرب إلى الفناء بعد عامين من الحصار والدمار الشامل.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون قيود (إسرائيلية)، وضمان وصولها الآمن إلى المناطق المنكوبة، مؤكدًا أن أي تأخير أو تمييز في توزيع المساعدات سيؤدي إلى تفجر كارثة إنسانية جديدة.