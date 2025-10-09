في الساعة الأولى من إعلان وقف إطلاق النار.. الاحتلال يواصل القصف على غزة

رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ صباح اليوم، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرقٍ واضحٍ وصارخٍ لبنود الاتفاق الذي رعته وساطات إقليمية ودولية بعد عامين من العدوان الوحشي على القطاع المحاصر.

وأفاد مراسل الرسالة بإصابة مواطن برصاص الاحتلال في مخيم للنازحين بمدينة حمد شمال غرب خانيونس، فيما تواصلت عمليات القصف المدفعي على حي تل الهوا بمدينة غزة، متسببة في حالة من الهلع بين المدنيين، خصوصًا بين الأطفال والنازحين الذين لم يغادروا مناطقهم منذ شهور طويلة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت كان فيه الغزيون يأملون أن يطوي الاتفاق صفحة الدم والدمار، ويبدأ فصلًا جديدًا من الهدوء وإعادة الإعمار، بعد أن شهد القطاع أكثر من 120 ألف شهيد وجريح، ودمارًا هائلًا طال البنى التحتية والمستشفيات والمدارس والمنازل.