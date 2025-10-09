أردوغان: تركيا ستساهم في مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة

عبر الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،اليوم الخميس عن سعادته البالغة بتوصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قائلا إن تركيا ستراقب عن كثب تنفيذه بدقة وستواصل المساهمة في هذه العملية.

وكتب أردوغان على منصة إكس "أنا سعيد للغاية لأن محادثات حماس وإسرائيل الجارية في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا، أسفرت عن وقف إطلاق النار في غزة".

وجه أردوغان الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الذي أبدى الإرادة السياسية اللازمة لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار"، وكذلك لقطر ومصر.

وأضاف "سنراقب عن كثب التنفيذ الدقيق للاتفاق وسنواصل المساهمة في هذه العملية"، مؤكدا أن أنقرة لن تتوقف حتى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

وطالب أردوغان إسرائيل السماح بإدخال المساعدات لغزة وسنتابع تنفيذ بنود الاتفاق،مشيراً إلى أن أنقرة ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وستساهم أيضا في إعادة إعمار غزة

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبيل إعلان الاتفاق إنه بعد إعلان الجانبين وقف إطلاق النار كخطوة أولى في خطة ترامب لإنهاء الحرب، سيعملان على قضايا "أكثر أهمية" مثل ضمان الأمن في غزة وسيناريوهات ما بعد الحرب.

وعبرت وزارة الخارجية التركية في بيان عن أملها في أن يؤدي الزخم في هذه المحادثات إلى حل الدولتين.