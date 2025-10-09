المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال: المليشيات المتعاونة في غزة ستواجه مصيرها وحدها

قال المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المليشيات الفلسطينية المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لن يُسمح لها بدخول الأراضي الإسرائيلية بعد انتهاء العمليات، مؤكداً أن عليهم مواجهة مصيرهم بمفردهم داخل القطاع.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لم يُجبر أي طرف على القتال ضد حركة حماس، مشيراً إلى أن من اختار التعاون مع الجيش "عليه أن يتحمل تبعات قراره".

تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير عن وجود مجموعات محلية تُعرف باسم “مجموعة أبو شباب”، وهي ميليشيا مسلحة يُعتقد أنها قدّمت دعماً ميدانياً لقوات الاحتلال داخل بعض مناطق غزة خلال اجتياحات العامين الماضيين، قبل أن تتوتر علاقاتها مع الجيش الإسرائيلي عقب تراجع الأخير عن وعود بتأمين أفرادها أو نقلهم خارج القطاع.