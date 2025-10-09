أسامة حمدان: وقف إطلاق النار يشمل انسحاباً إسرائيلياً وإدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة

أعلن القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن المفاوضات التي جرت في شرم الشيخ أفضت إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، يتضمن إنهاء العدوان الإسرائيلي وبدء إدخال المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يومياً.

وأكد حمدان في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر أن إجراءات دخول شاحنات الإغاثة ستبدأ غداً، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لمصداقية الاحتلال في الالتزام بالاتفاق. وأضاف أن الوسطاء في قطر ومصر وتركيا لعبوا دوراً محورياً في إنجاح التفاهمات، وأن الوسطاء سيعلنون اليوم وقف الحرب بشكل كامل بعد التنسيق مع الاحتلال.

وأوضح حمدان أن الاتفاق يتضمن إفراج الاحتلال عن 250 أسيراً من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدة، مبيناً أن مسؤولية توزيع المساعدات ستُسند إلى المنظمات الأممية بعد أن تحوّلت ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" إلى فخ تسبب في مقتل المئات من المدنيين.

وأشار إلى أن المقاومة تمكنت خلال المفاوضات من تعديل الخرائط وتوسيع نطاق الانسحاب الإسرائيلي في القطاع، وأن إدارة غزة ستكون في إطار وطني فلسطيني خلال المرحلة الثانية من الاتفاق.

وشدد القيادي في حماس على أن الاحتلال سيواجه المجتمع الدولي إذا انقلب على الاتفاق، مؤكداً أن لا تهجير ولا تسليم للسلاح، وأن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون اليوم إلى المقاومة.

وختم حمدان بالقول إن الجيش الإسرائيلي بات منهكاً وغير قادر على شن عدوان جديد، مؤكداً أن قبول إسرائيل بوقف إطلاق النار جاء بعد إدراكها عجزها عن حسم المعركة عسكرياً.