عبد الملك الحوثي: العدو فشل في تحقيق أهدافه والنظرة العالمية لإسرائيل تشهد تحولاً جذرياً

أكد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أن العدو الإسرائيلي فشل في استعادة الأسرى دون صفقة تبادل، كما فشل في إنهاء المقاومة الفلسطينية أو فرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه المعلنة خلال الحرب على غزة.

وقال الحوثي في كلمة له إن النظرة إلى العدو الإسرائيلي تغيرت على مستوى العالم، بما في ذلك داخل المجتمع الأميركي، رغم عقودٍ من الثقافة الموجهة التي كرّست تقديس الصهاينة والتنكر لحقوق الفلسطينيين.

وأضاف أن التحول المتزايد في الوعي الدولي تجاه جرائم الاحتلال يعكس صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة، ويؤكد أن الحق الفلسطيني بات يحظى بتأييد أوسع من أي وقت مضى.