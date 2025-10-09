الدفاع المدني: أكثر من 40 شخصاً تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة غبّون في غزة

أعلن الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن طواقم الإنقاذ تواصل عملها منذ ساعات في موقع قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة غبّون في شارع الثلاثيني بحي الصبرة وسط مدينة غزة، مشيراً إلى أن أكثر من 40 شخصاً ما زالوا تحت الأنقاض.

وأوضح بصل أن فرق الدفاع المدني تمكنت حتى الآن من انتشال جثتي سيدتين، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة والخطورة نتيجة تدمير المباني المحيطة وضيق المساحات داخل المنطقة المستهدفة.

وأشار إلى أن نقص المعدات الثقيلة وضعف الإمكانات يعرقلان جهود الطواقم في الوصول إلى الضحايا، داعياً المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لتوفير الدعم والمعدات اللازمة لإنقاذ من تبقى على قيد الحياة تحت الركام.