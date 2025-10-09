التجمّع الوطني لعلماء ودعاة ومثقفي غزة: اتفاق إنهاء الحرب خطوة حكيمة وبداية مرحلة جديدة من الثبات والبناء

أصدر التجمّع الوطني لعلماء ودعاة ومثقفي غزة بيانًا رحّب فيه بالاتفاق الذي أُعلن عنه لإنهاء الحرب على قطاع غزة، واعتبره موقفًا وطنيًا حكيمًا وبداية مرحلة جديدة من الثبات والبناء بعد عامين من الصمود والمقاومة في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأكد البيان أن الاتفاق جاء ثمرة تضحيات جسام وصبرٍ عظيم وحكمة راشدة، مثمنًا موقف فصائل المقاومة، وفي مقدمتها حركة حماس، التي وضعت مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، وأثبتت أن المقاومة تسعى إلى كرامة الإنسان لا إلى استمرار الحرب.

كما وجّه التجمّع تحيّة تقدير إلى الجهود العربية والإسلامية والإنسانية التي ساهمت في الوصول إلى وقف العدوان، ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان التزام الاحتلال ببنود الاتفاق ورفع الحصار عن غزة.

وأشار البيان إلى أن المرحلة المقبلة ستكون معركة وعي وبناء وإعمار، يتقدم فيها العلماء والدعاة والمثقفون لترميم ما دمّرته الحرب، وتثبيت الأمل والإيمان في نفوس الناس، مؤكدًا أن "ما تحقق ليس نهاية الطريق بل بداية مرحلة جديدة من الصبر والوفاء للشهداء".

وختم البيان بتأكيد التجمّع أن علماء غزة سيواصلون أداء رسالتهم في خدمة شعبهم وقضيتهم حتى يتحقق النصر الكامل، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾.