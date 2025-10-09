اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح خلال 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار

نقل التلفزيون العربي، مساء اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة قولها إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ينص على فتح معبر رفح البري بعد 72 ساعة من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، في خطوة من شأنها أن تمهّد لبدء إدخال المساعدات وفرق الإنقاذ إلى القطاع المنهك بعد عامين من العدوان.

وأوضحت المصادر أن (إسرائيل) ستبدأ بإخلاء الجانب الفلسطيني من المعبر اعتبارًا من مساء اليوم، فيما تجري مناقشات حول الجهة الفلسطينية التي ستتولى إدارة المعبر بعد إعادة فتحه.

كما يجري تجهيز معدات وآليات متخصصة للمساهمة في رفع الركام وانتشال جثث الضحايا من بين الأنقاض في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ويُعد فتح معبر رفح بعد أكثر من عامين من الإغلاق والحصار الخانق خطوة محورية في مسار ما بعد الحرب، إذ يمثل الشريان الإنساني الرئيسي لدخول الغذاء والدواء والمساعدات إلى سكان القطاع المنكوب.