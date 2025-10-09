القسام: عملية نوعية ضد موقع "الأحواض" توقع قتلى وجرحى بصفوف (الاحتلال الإسرائيلي)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها نفذوا عصر أمس الأربعاء عملية نوعية ضد موقع "الأحواض" العسكري في محور "نتساريم" جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة، في إطار تصديهم المتواصل لقوات (الاحتلال الإسرائيلي) المتوغلة في القطاع.

وقالت الكتائب في بيان نقلته وكالة صفا إن مجاهديها باغتوا جنود العدو واشتبكوا معهم من مسافة صفر، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات (الإسرائيلية)، مشيرةً إلى أن المقاتلين استهدفوا دبابتين من نوع "ميركفاه" بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم"، ما أدى إلى تدميرهما وإصابة طاقميهما.

وأضافت القسام أن مجاهديها حاولوا أسر أحد الجنود خلال العملية، إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك، لافتةً إلى أن طيرانًا مروحيًا تابعًا للاحتلال هبط في المكان لإخلاء المصابين والقتلى واستمر أكثر من ساعة كاملة.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة هجمات أعلنت عنها المقاومة خلال الأيام الماضية، ردًا على العدوان المستمر الذي يشنّه الاحتلال على قطاع غزة منذ عامين، والذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى ودمارًا واسعًا في البنية التحتية للقطاع.