عامان على الإبادة.. "إسرائيل" تصدّق على اتفاق غزة وهدوء حذر في القطاع

مع دخول اليوم الـ735 من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن الحكومة صدّقت رسميا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

وأضاف مكتب نتنياهو، أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة لإطلاق سراح جميع الرهائن، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مساء أمس الأربعاء، في شرم الشيخ بمصر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال غاراتها على قطاع غزة وارتكبت مجزرة في حي الصبرة بمدينة غزة قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء أعلنوا الأربعاء التوصل إلى اتفاق يمهد لإنهاء الحرب في غزة. وأكدت حماس أن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى، مؤكدة أنها سلّمت قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم بموجب الاتفاق.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إنه تم الاتفاق في مفاوضات شرم الشيخ على بنود تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، مؤكدا أن الاتفاق سيؤدي إلى وقف الحرب وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.