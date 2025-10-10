المغرب.. وقفة ابتهاجا باتفاق وقف إطلاق النار بغزة

نظم عشرات المغاربة وقفة بالرباط ابتهاجا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدين بانتصار المقاومة الفلسطينية.

واستجابة لدعوة هيئات مدنية، بينها مجموعة العمل من أجل فلسطين، ردد المشاركون، مساء الخميس، شعارات تحيي الصمود الفلسطيني، معلنين استمرارهم في دعم القضية الفلسطينية.

ومن بين الشعارات التي تم ترديدها، "شعب فلسطين انتصر"، و"غزة رمز العزة"، و"عاشت فلسطين".

وليلة الخميس، أعلنت حركة "حماس" التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب، لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، برعاية الوسطاء من مصر وقطر وتركيا.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.