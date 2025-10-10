فيدان: إعمار غزة وإدارته يجب أن تكون بيد الفلسطينيين

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته يجب أن تكون بيد الفلسطينيين، وأن تكون قوات الأمن فلسطينية بالكامل.

جاء ذلك، الخميس، في تصريح صحفي عقب مشاركته في اجتماع وزاري في العاصمة الفرنسية باريس بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ، قال فيدان: "كان يوم الأربعاء بالغ الأهمية، لقد بزغ بصيص أمل لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ عامين".

وأضاف أن تركيا، بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، بذلت جهودا دولية هائلة لوقف الإبادة منذ اليوم الأول.

وأوضح فيدان، أنه بات هناك أمل في وقف سفك الدماء وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وأضاف فيدان أن هناك 4 أهداف حاليا، هي تثبيت وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، واستئناف المساعدات الإنسانية فوراً دون انقطاع، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط معينة.

وتابع: "هذه أجزاء من خطة التنفيذ المتفق عليها حاليا في المرحلة الأولى، يجب متابعتها بعناية فائقة، وستشارك فيها تركيا وفقا للمادة ذات الصلة في الاتفاق".