داخلية غزة ستبدأ الانتشار بالمناطق التي انسحب منها الاحتلال

باركت وزارة الداخلية والأمن الوطني لشعب فلسطين في قطاع غزة ولعموم الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، اتفاق وقف حرب الإبادة التي استمرت لعامين، ووصفتها بأنها "أبشع الحروب التي شهدها العصر الحديث ضد شعب أعزل".

وأعربت الوزارة، في بيان صحفي نقلته "الرسالة نت"، عن ترحمها على أرواح عشرات الآلاف من الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي، داعيةً الله بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وبالحرية للأسرى في سجون الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن الصمود الأسطوري لشعب غزة أمام آلة الحرب الإسرائيلية "أثبت مجددًا أن هذا الشعب الأجدر بالحياة وبناء المستقبل"، مشيرة إلى أن دماء الأطفال والنساء والعزّل "ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية وشاهدة على همجية الاحتلال وداعميه".

وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية قدّمت خيرة قادتها ومنتسبيها خلال الحرب، إذ "أوفى ضباطها بالقسم في خدمة شعبهم ووطنهم رغم القصف والاستهداف المباشر لمقار الوزارة"، مؤكدة أن الاحتلال ركّز على استهدافها "بهدف كسر أحد أعمدة صمود الشعب"، إلا أن الوزارة واصلت عملها رغم الخسائر والظروف الصعبة.

وأضافت الداخلية أن أجهزتها ستبدأ الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال في محافظات قطاع غزة كافة، بهدف استعادة النظام العام ومعالجة مظاهر الفوضى التي حاول الاحتلال نشرها خلال الحرب، مؤكدة أن هذا الانتشار سيكون تدريجيًا ومنظمًا للحفاظ على الأمن والاستقرار.

ودعت الوزارة المواطنين إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وتجنّب الاقتراب من المناطق الخطرة، والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والخدماتية، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة.

وختم البيان بدعاءٍ بالرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ستبقى درعًا للوطن وحصنًا لأمن المواطنين في مرحلة ما بعد الحرب.