غزة بعد الاتفاق.. استمرار عودة النازحين لمناطقهم وخلاف بشأن قوائم الأسرى

بعد 735 يوما من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبعد وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال نحو الخط الأصفر، تدفق مئات آلاف الفلسطينيين نحو مدينة غزة للعودة لمنازلهم وأماكن سكناهم رغم الدمار الذي تعرضت له المدينة.

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الداخلية في غزة بدء الانتشار لاستعادة النظام، في حين بدأت فرق الدفاع المدني عمليات بحث واسعة عن المفقودين، وانتشال جثامين الشهداء.

وعلى صعيد المفاوضات، نفى مكتب إعلام الأسرى التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن القوائم الخاصة بالأسرى، وذلك بعد نشر إسرائيل قائمة بأسماء 250 أسيرا فلسطينيا سيطلق سراحهم في إطار الاتفاق.

كما أعربت حماس والجهاد والجبهة الشعبية في بيان مشترك، عن استعدادها للاستفادة من المشاركة العربية والدولية في إعادة إعمار غزة، مؤكدة رفض أي وصاية أجنبية.