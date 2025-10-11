إندونيسيا تمنع دخول رياضيين "إسرائيليين" دعما للنضال الفلسطيني

منعت إندونيسيا رياضيين إسرائيليين من دخول أراضيها "دعما للنضال الفلسطيني"، وذلك قبل أيام من بطولة العالم للجمباز التي تنطلق الأسبوع المقبل في العاصمة جاكرتا.

ووفقا لهيئة البث العبرية، الجمعة، فإن "السلطات الإندونيسية أبلغت رسميًا الاتحاد الدولي للجمباز أنها لن تمنح تأشيرات دخول للرياضيين الإسرائيليين، قبل 10 أيام فقط من موعد انطلاق بطولة العالم للجمباز المقررة في 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في جاكرتا".

وبحسب الهيئة العبرية "جاء القرار بعد شهور من الوعود التي قدّمتها الجهات الإندونيسية للاتحاد الدولي بالسماح بمشاركة الوفد الإسرائيلي، بل وبضمان إقامة لائقة وتأمين إصدار التأشيرات".

وذكرت أنه "بناءً على تلك التعهدات، سجّل الاتحاد الإسرائيلي بعثة برئاسة الأولمبي أرتيوم دولغوبيات الذي كان من أبرز المرشحين للميداليات".

وقالت الهيئة: "كانت هناك خطة بديلة جاهزة لنقل البطولة إلى باكو في أذربيجان، التي تمتلك بنية تحتية متقدمة وخبرة في استضافة بطولات دولية، إلا أن توقيت إعلان جاكرتا قرارها المفاجئ حال دون تنفيذ أي بديل واقعي".

وأردفت أن "مصادر في الاتحاد الدولي للجمباز (لم تسمها) أوضحت أن القرار الإندونيسي جاء نتيجة ضغوط سياسية داخلية، خصوصًا بعد دعوة مجلس علماء الدين في البلاد إلى مقاطعة المنتخب الإسرائيلي ودعم النضال الفلسطيني، إضافة إلى تحذيرات من مسؤولين محليين من موجة غضب شعبي إذا شارك الإسرائيليون".