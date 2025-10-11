رئيس بلدية خان يونس: 80% من المدينة مدمّرة ونحذر من كارثة إنسانية

كشف رئيس بلدية خان يونس ورئيس لجنة الطوارئ في المحافظة، د. علاء الدين البطة، خلال مؤتمر صحفي، عن حجم الدمار الكارثي الذي لحق بمحافظة خان يونس جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن نحو 80% من مساحة المحافظة دُمّرت بالكامل.

وقال د. البطة إن حجم الركام في شوارع المدينة تجاوز 400 ألف طن، نتيجة تدمير واسع للمساكن والمباني والمشاريع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البلدية أطلقت 9 فرق ميدانية لفتح الطرق، لكنها تواجه عجزًا حادًا في المعدات والآليات الثقيلة اللازمة للتعامل مع هذا الكم الهائل من الدمار.

وأوضح أن العدوان أدى إلى تجريف وتدمير 82% من شبكة الطرق (206,000 متر طولي)، وتدمير 86% من شبكة المياه (296,000 متر طولي)، إضافة إلى خروج 36 بئر مياه عن الخدمة، وبقاء 8 فقط تعمل بكفاءة جزئية. كما دُمّرت 3 خزانات مياه مركزية، وتضررت شبكات الصرف الصحي والأمطار بنسبة تجاوزت 68% و62% على التوالي.

وأضاف أن منظومة النفايات في المدينة توقفت بالكامل بعد تدمير المكب المركزي شرق خان يونس، ما اضطر البلدية إلى استخدام مكبات مؤقتة وسط الأحياء ومناطق النزوح، مشيرًا إلى تراكم 350 ألف طن من النفايات في تلك المواقع، مما يهدد بكارثة بيئية وصحية.

وأشار إلى تدمير 66 مرفقًا بلديًا و136 متنزهًا وساحة عامة، إضافة إلى أضرار جسيمة في شبكة الإنارة التي تضررت بنسبة 100%، بما في ذلك 7,400 فانوس إنارة و7,200 عمود.

ووجه د. البطة شكره إلى الوسطاء والأشقاء في مصر وقطر وتركيا، مثمنًا جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في دعم الشعب الفلسطيني ومساعي التهدئة.

وفي ختام المؤتمر، دعا رئيس البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري والعاجل لإدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام، وتزويد البلديات بالوقود لتشغيل المرافق الصحية والمائية، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية في حال استمرار شلل الخدمات الأساسية في المحافظة.