الأورومتوسطي يدعو لإدخال لجان التحقيق والصحافيين إلى غزة لتوثيق الإبادة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى السماح بدخول الصحافيين الدوليين، ولجان تقصي الحقائق، والمحققين الأمميين والدوليين إلى قطاع غزة دون قيود، من أجل توثيق جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها على القطاع، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وإنصاف الضحايا.

وأكد المرصد في بيان صدر اليوم السبت أن نجاح اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ظهر الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مرهون باحترام القانون الدولي ووقف جرائم الإبادة، إلى جانب اتخاذ خطوات جدية لمعالجة جذور المأساة الفلسطينية.

وشدّد الأورومتوسطي على أن تحقيق العدالة يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة بالكامل، وتفكيك نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، إضافة إلى ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية.